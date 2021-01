Lo que destacan en Everton y en Colombia critican: real nivel de James

James Rodríguez volvió a ser inicialistas después de un mes, apartado por una molestia que, al parecer, sería en una pantorrilla. Poco se sabe de sus lesiones, poco importa el día después de una sufrida clasificación en FA Cup contra el modesto Rotherham, que amenazó con mucha seriedad a un equipo que defraudó por momentos en Goodison Park.

Y no se habla de lesiones porque ahora lo que importa, en Liverpool y no en Colombia -aquí lo más sencillo es siempre criticarlo-, es verlo recuperado y aportando una cuota de magia que siempre hizo falta, incluso en aquellos triunfos en línea contra los punteros de la Premier.



"Su pase a través de Abdoulaye Doucoure, que no necesitó romper su galope, abrió la defensa visitante y presentó al centrocampista una oportunidad que no desperdició", dijo el Liverpool Echo la asistencia clave que dio contra Rotherdam



"Otro rayo de luz de esta eliminatoria es Rodríguez y la esperanza de mejores actuaciones que las últimas que hemos soportado. No se equivoquen, no estaba ni cerca de los niveles que mostró en sus primeras semanas en Goodison, pero también necesitaba desesperadamente minutos en sus piernas y tiempo en el campo para recuperar el ritmo que fue interrumpido por una lesión que lo apartó por cinco juegos en diciembre. Ancelotti se sentirá muy aliviado de que Rodríguez comenzara a mostrar destellos de su mejor forma, ​​mostrando su influencia, a medida que avanza esta agotadora eliminatoria", escribió el medio especializado.



El diario de Liverpool explica que la velocidad a la que salió de la cancha, segundos después de celebrar el gol del 2-1 contra Rotherham, deja claro que el DT no tenía intención de mantenerlo todo el partido, pero simplemente no tuvo remedio: "sin Richarlison ni Dominic Calvert-Lewin, el único miembro restante de la banda de ataque de tres hombres del Everton tuvo que quedarse para ver esto. Afortunadamente, su habilidad elevó momentáneamente una actuación miserable y permitió a los Blues volver al frente de Rotherham".



Y ojo que mientras para algunos Everton juega mejor sin su número 19, como parecía tras las victorias contra Chelsea (1-0), Leicester (0-2) y Arsenal (1-0), nunca saldrá sobrando lo que puede hacer con su pierna izquierda: "Everton recogió 13 puntos de los 18 posibles el mes pasado jugando bien, de una manera agresiva, comprometida y haciendo el trabajo a fuerza de 'espíritu'. Por eso, fueron elogiados con razón. Pero contra West Ham, demostró que ese enfoque solo puede llevarlo hasta cierto punto: se requiere calidad.... El regreso a la condición física y la forma de Rodríguez no salvará al Everton de todos sus pecados, pero él puede ayudar a llevar al equipo de regreso a un nivel de principios de temporada", dijo el Echo.



El medio destaca también el regreso de Digne, a quien salvan de todos los problemas que le generó Rotherham porque era mas importante celebrar que hace seis semanas estaba en quirófano, en una cirugía de tobillo, y ya está como un roble, aunque le falta recuperar un poco de ritmo.



A veces, de hecho, cuesta más intentar rescatar lo bueno, aunque se sabe que puede ser mucho mejor. Lo hacen en Inglaterra, con James, ¿por qué en su país llega a costar tanto?



A James lo calificaron con 6, al final hizo su trabajo sin que le sobrara mucho más en un partido en que Everton, en general, decepcionó. Pero algo bueno se pudo rescatar.



El próximo martes habrá que enfrentar a Wolverhampton por la Premier y, por primera vez desde el triunfo contra Fulham (2-3, en noviembre pasado), Everton contará con Digne, Richarlison, Calvert-Lewin y Rodríguez, la base del estreno soñado. Será momento de exigir cosas distintas. Por ahora, vale la pena rescatar lo bueno y celebrar lo que se pueda. El calendario da pocos espacios así, sería bueno aprender a disrfutarlos.