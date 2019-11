¿Otra vez hablan de James en el Calcio? Podría ser moneda de cambio

El futuro de James Rodríguez, tan convulso en los últimos días, ha vuelto a ser tema de conversación, no en España sino en Italia.

El jugador, quien este lunes se someterá a exámenes médicos en Real Madrid para determinar el alcance de la lesión que sufrió con la Selección Colombia, es noticia nuevamente por una posibilidad de llegar al Calcio de Italia, como se rumoró en el pasado mercado de verano.



Según el sitio CalcioNapoli24, el zurdo sigue siendo del gusto del equipo de Carlo Ancelotti, que podría utilizarlo como moneda de cambio por el mediocampista español Fabián Ruiz.



El medio cita al periodista español Pepe Olcina, quien al hablar de la opción del colombiano contestó: "Junto con Isco podría servir como moneda de cambio para facilitar el acuerdo con Fabian en la próxima sesión de mercado".





Según la versión, no sería una operación de corto plazo y, de darse, sería en 2020. El tema también es que James no sería la única opción pues también interesaría otro jugador sin protagonismo en Real Madrid como Isco, quien es un año menor y tiene un valor estimado en el mercado de 60 millones de euros, 10 más que el colombiano.



El presente, en todo caso, no es bueno para ninguno de los dos y eso facilitaría una negociación en el futuro, teniendo en cuenta que Fabián es un objetivo clarísimo para el Madrid.