Versiones cruzadas de James a Brasil y nuevo rumbo: ¿reirá de último?

James Rodríguez es noticia... no importa cuándo lo leas. En las últimas horas ha sido por su vida privada pero ahora también por un asunto estricta y preocupantemente deportivo.

El colombiano busca club tras su inesperada salida de Olympiacos, donde se habla más de su supuesta agitada vida nocturna, al parecer con frecuentes visitas a sitios de striptease, que de su legado.



Pues bien, a partir de su adiós se empezó a especular con un probable nuevo destino y el propio dueño de Botafogo, John Textor, admitió que le interesaba contratar a quien es considerado el agente libre más valioso del mundo en este momento (cotización de 9 millones de euros, según Transfermarkt).



Así, sin club y con una oferta, se habría dado el lujo de rechazarla. Según el diario O'Globo, el círculo del zurdo dijo no a una primera tentativa pero analizaría la segunda, a través del intermediario Marcos Leite (clave en las negociaciones entre Keisuke Honda y Yaya Touré con el club en 2020). Se habla de un contrato por un valor fijo al mes y variables en función de participación en goles y partidos disputados.



Sin embargo, una versión del periodista Jorge Nicola contradice esa opción: en su canal de Youtube, el especialista en fichajes afirmó que, más allá de toda discusión, el jugador no llegaría al Fogao por un tema de rendimiento.



“El Botafogo, a través del sistema de análisis de rendimiento, está convencido de que James no tiene el fútbol como prioridad en las últimas temporadas y ha jugado muy por debajo de lo que puede, lo que podría hacer inviable la operación. Va a ser muy difícil que se dé la negociación”, manifestó el brasileño en su canal de Youtube.







¿Quién dice la verdad? Por ahora James, desde su lujosa residencia en Madrid, se exige a fondo para no perder el tono físico en caso de que una oferta finalmente aparezca.

Tal es su confianza que dejó un enigmático mensaje sobre su futuro: "trabajando en algo", escribió en su cuenta de Instagram, con más de 50 millones de seguidores.

​¿En qué? En su momento se habló de Besiktas de Turquía y de Persib Bandung de Indonesia y según la prensa brasileña habría una opción más en México y en Arabia Saudita, donde ya están sus amigos David Ospina y Cristiano Ronaldo. ¿Volverá a caer en la cárcel de oro que ya fue Al-Rayyan de Catar? Se esperan confirmaciones oficiales.