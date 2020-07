Jackson se plantea el retiro: 'Seguir jugando es un riesgo para mí'

Las graves lesiones, los problemas físicos que no dan tregua, el esfuerzo de las fisioterapias y las recaídas han empezado a hacer mella en Jackson Martínez. No ahora, hace un año, Así lo confesó en una reciente entrevista, en la que volvió sobre un tema recurrente: el retiro.

El delantero chocoano afirmó que se plantea parar porque es difícil seguir insistiendo sin obtener el resultado que espera: "Aún no he tomado la decisión de retirarme al 100%, pero la contemplo desde hace 1 año. En los próximos días comunicaré la decisión que sea", dijo.



Y añadió un detalle que no es menor: "Seguir jugando es un riesgo para mí".

▶️ "En estas condiciones, no puedo aportar al fútbol lo que me gustaría". pic.twitter.com/KByoVQ4nES — Fútbol Portugal © 🇵🇹 (@FutbolPortugal) July 26, 2020

El mundialista habló con la decepción del descenso del Portimonense de Portugal, el equipo que confió en él y en su compatriota Marlos Moreno.



"Esto es responsabilidad nuestra, por la primera vuelta. El regreso fue excelente, pero no nos dio para conseguir el objetivo", dijo un decepcionado Jackson, quien deseó que el regreso a primera sea muy pronto pues hay una estructura en el club para lograrlo.



Sin embargo, no dio pistas sobre lo que pasará con él, aunque su última frase parezca concluyente: "En estas condiciones, no puedo aportar al fútbol lo que me gustaría".