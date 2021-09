¿Simeone le soltó la mano? ¿Culpa de Colombia? Confesiones de Jackson

Jackson Martínez no se guardó nada. Después de todo, ya desde el retiro, puede hablar de todo sin el apasionamiento y contando las cosas como sucedieron.

Y en el primer renglón de sus confesiones estuvo su amarga experiencia en Atlético de Madrid, al mano de Diego Simeone.



"No hay que decirlo todo. Han pasado cosas con las que he sido reservado. Pero puedo decir que no tuve problemas con mis compañeros, no tuve problemas con el entrenador. Simeone es exigente, es un ganador y es un entrenador que me dijo enseguida que todo lo que tenía que decir me lo decía él y viceversa. Había ese respeto", dijo en entrevista con el diario Record de Portugal.



"Ahora bien, no vale la pena mencionar lo que sucedió fuera de eso. Pero no tengo dudas: si esa lesión no hubiera sucedido, las cosas hubieran sido diferentes", añadió, en referencia a los 2 goles que anotó en Liga de España, un registro muy por debajo de lo esperado.



Ahora, retirado y dedicado a su faceta de cantante, Jackson cree que tenía que dar el paso a España después del éxito en Portugal pero culpó de todo a una lesión que no fue bien tratada: "Para lamentar algo hay que hacer algo malo, algo que sabes que está mal. En mi caso no fue así. En mi caso fue una decisión. Cuando las cosas se fueron acomodando y cuando me sentía mejor en la forma en que jugaba el equipo, fue cuando me lesioné. Fue en un partido contra Chile, pero solo supe la gravedad de la lesión casi un año después".



El manejo de su problema médico fue, según dijo, nefasto para su carrera: "Iba a operarme en 2015, pero no fui. Luego me operaron ocho meses después. Jugué con esta lesión todo este tiempo. Es como jugar con una herida, no se cura. Esto creó un problema. Mi carrera cambió en 2015. Cuando tuve la lesión supe que no era lo que me dijeron que tenía. He tenido esguinces, unos cuatro, y ya sabía más o menos cuál sería la inflamación del pie. El pie no estaba muy inflamado, pero el dolor no me dejaba apoyarlo en el suelo".



Y en medio de su análisis señaló a la Selección Colombia de la época: "El diagnóstico de la lesión no fue correcto en la selección. Cuando llegué me empezaron a tratar el esguince porque tampoco lo sabían. Después, cuando me iban a operar, no fue posible hacerlo. Luego hubo otras cosas de las que no vale la pena hablar. Esto terminó conduciendo a mi salida hacia China. No tuve ningún problema, que yo sepa, y si hubo problemas, nadie me lo dijo".