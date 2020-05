'No descarto el retiro': Jackson Martínez habló sobre su presente

El delantero exIndependiente Medellín y Oporto, Jackson Martínez, habló sobre su presente deportivo con su actual club Portimonense, asegurando que está enfocado en terminar la temporada, pero así mismo confirmó que las molestias en su tobillo lo han hecho cuestionar sobre si debe o no, seguir con su carrera deportiva.

"El fútbol lo disfruto, pero cuando ya empieza a ser una carga, es complicado... No descarto el retiro, por ahora estoy enfocado en terminar la temporada", afirmó Martínez en diálogo con Caracol Radio.



Martínez tuvo una fuerte lesión en uno de sus tobillos en un partido de la Selección Colombia frente a Chile en noviembre del 2015, y desde ese momento sigue presentando molestias físicas, las cuales no le permiten desempeñarse con normalidad. El colombiano aseguró que en el momento de la lesión, no pensó en demandar a la Federación como se había rumoreado, luego de que la institución hubiese dado un diagnostico apresurado : "En ningún momento pensé en demandar a la Federación por el diagnostico.... no puedo decir que fue mal intencionado".

Para finalizar, ‘Chachacha', opinión sobre el proceso del extécnico de la Selección José Néstor Pékerman, asegurando que no puede hablar de falata de confianza, sino que el tema pasa por una toma de decisiones: "Yo respeto a cada entrenador, José Néstor Pékerman obtuvo buenos resultado con la Selección". Asimismo, el delantero también se refirió al presente de la tricolor: "Nuestros delanteros están bien. Falcao está bien y Duván Zapata está en su mejor momento", finalizó.