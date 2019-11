¿Jackson Martínez pondría fin al calvario de lesiones en el Medellín?

Jackson Martínez no volvió a ser el mismo tras una delicada lesión de tobillo y probablemente ya no volverá a serlo. Por eso, en su radar, claramente está la opción de volver a Colombia.

El atacante chocoano no ha podido superar totalmente un problema de tobillo que sufrió jugando para la Selección Colombia en noviembre de 2015, y que lo obligó a pasar por el quirófano y someterse a dolorosas terapias que, cuatro años después, según sus palabras, aun no le permiten trabajar con normalidad.



"La lesión sigue siendo una lucha, en Portimonense me han ayudado mucho, pero es difícil querer entrenar todos los días y no poder hacerlo. Yo entreno dos días y luego me toca parar para bajar la inflamación. En Portugal, me han llevado bien y hemos evolucionado de a poco", dijo, en entrevista con Blu Radio.



Martínez ha jugado solo 8 partidos en la actual temporada y aun no se reporta en el marcado.



El chocoano tuvo un gris paso por el Atlético de Madrid, luego el Guangzhou Evergrande le canceló el contrato de manera unilateral al ver que no lograba recuperarse de su lesión y el Portimonense le abrió la puerta, pero aun sin los resultados que esperaba.



Por esa razón, sabe que el futuro en Europa no es tan claro y se plantea regresa al país y no descarta al Independiente Medellín, equipo que lo disparó al fútbol internacional y con el que fue campeón en 2009.



"Es incierto... Estoy mirando cómo termino esta temporada para tomar una decisión (...) Me gustaría terminar en Medellín por todo lo que viví ahí, pero depende de eso" aseguró.

Jackson se ha refugiado en su fe para superar la difícil situación que enfrenta por culpa de las lesiones y, mientras define su futuro, sigue explotando su faceta de cantante de música religiosa.