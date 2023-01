Mourinho y su debilidad por un colombiano: se la jugó por él en Italia

José Mourinho es una institución, más allá de cualquier gusto personal. Su nombre está en los récords pero además en la memoria de aquello que han tenido el privilegio de trabajar para él.

Mourinho, ganador de21 títulos nacionales y 5 copas internacionales, entre ellas las de Champions League con Porto e Inter de Milán, ha dirigido a varios colombianos, entre ellos Falcao, Dávinson Sánchez e Iván Ramiro Córdoba, el ex capitán de la selección nacional que muchos recuerdan por el gol del título de Copa América 2001 en El Campín.



Pues en una reciente entrevista, el antioqueño, hoy dedicado a labores gerenciales con el Venezia de Italia, habló de su relación con el DT y reveló una curiosa conversación.



El entonces presidente de Inter casi le rogó que se quedara: "En 2010, antes de ganar todo. Casi no jugaba. Mancini había llegado al Manchester City y me llamó, que me quería allá. Hablé con el presidente de Inter y le conté. Él me dijo: 'Iván, si fuera por mí te dejo ir, pero Mourinho me liquida, él tiene buen concepto de vos, dice que eres un gran profesional, que sos un ejemplo. Te pido que te quedes'", relató el colombiano.



Por suerte se quedó pues en aquel 2010 fueron campeones de la Champions y el Mundial de Clubes, nada menos.