Arboleda tiene luz verde en Rayo: ya puede entrar en la convocatoria

Este domingo, Rayo Vallecano realizó su entrenamiento previo al partido con Cádiz, en el que además de Falcao podría estar convocado el arquero Iván Arboleda, quien fue inscrito en las últimas horas.



Arboleda, quien fichó por Rayo el pasado 4 de septiembre, fue inscrito en LaLiga tres semanas después de su llegada con el dorsal 25. El arquero colombiano se encuentra disponible para el partido de esta jornada.



El exportero de Banfield dejó el fútbol argentino tras jugar 84 partidos oficiales en seis años, para cumplir su sueño europeo. Justo después de su llegada se confirmó el arribo de Falcao García y ahora Arboleda no se cambia por nadie. Pero no la tiene nada fácil. El jugador de 25 años tendrá que pelear el puesto con Stole Dimitrievski, titular en la seis primeras jornadas, y el francés Luca Zidane.



En una reciente charla con el Vbar de Caracol Radio, el guardameta que sonó como posibilidad en el fútbol colombiano, mencionó que ya está listo para entrar en los planes de Andoni Iraola. "Estoy en modo adaptación al fútbol europeo, me costó la primera semana, pero ya estoy a disposición del técnico. Ya estoy acostumbrado a estas cosas, a pasar por todo esto, la verdad no va a ser fácil el proceso. Estoy viviendo dos sueños, uno jugar en Europa y otro jugar al lado de Falcao. Hoy soy la envidia de Colombia".



Rayo no dio a conocer su lista de convocados para el compromiso de este domingo, a las 11:30 am (hora colombiana), pero se espera que además de Falcao pueda estar, al menos como alternativa, el portero colombiano. Este sábado en Vallecas, el equipo realizó trabajos de activación, posesión-presión y diferentes circuitos de finalización de cara a puerta.