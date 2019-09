Arboleda habló de Crespo en Banfield: 'Fue un obstáculo en mi carrera'

Iván Mauricio Arboleda ha tenido tan malos momentos en los últimos meses que ya siente que tocó fondo y ahora todo en su vida va decididamente hacia arriba, con todo servido para mejorar.

El arquero de Banfield de Argentina vivió días felices cuando fue llamado por Carlos Queiroz a su primera convocatoria para una gira por Asia, pero no tuvo fortuna y terminó repitiendo lo que vivió en su club, especialmente bajo la administración de Hernán Crespo.



"Con Hernán siempre fue respetuoso, siempre traté de estar a la altura del equipo. No me comparo con él porque fue alguien muy histórico futbolísticamente y bueno alguien que por ahí también sabe más de fútbol. Prefiero no hablar más del tema, creo que para mí fue un obstáculo en mi carrera, todo lo que viví", comentó en entrevista con el programa El Alargue de Caracol Radio.



"Si no tienes confianza y el apoyo del que está al mando, estás jodido, más en mi posición es importante la confianza. Siempre se dice que el arquero necesita experiencia, y la experiencia siempre es jugar. Creo que Julio tuvo eso conmigo cuando estuvo y para mi es algo muy lindo volver a tenerlo. Esperamos poder trabajar y demostrarle que estamos para jugar", dijo el jugador, ilusionado con el comienzo de otro proceso.



"Ahora voy a tratar de aprender nuevamente de Falcioni, cada cabeza es un mundo. Por ahí fue una experiencia no muy buena, contento con la llegada del nuevo cuerpo técnico", añadió.







Arboleda sabe que volver a tener continuidad en Banfield es la puerta de entrada a la Selección Colombia, en la que busca una revancha: "El profe es un bacán, también me mostró que puedo confiar en él, con lo que me pudo enseñar en lo que estuve con él, gracias a él Arboleda debutó en la Selección, pues no fue el mejor debut pero en esta vida nadie es perfecto. Todo lo malo quedó atrás, ahora hay un nuevo Arboleda que va con todo, que quiere volver", concluyó.