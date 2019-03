Iván Arboleda, devastado luego de fuertes críticas en Argentina

Iván Arboleda, luego de la derrota por 3-2 de Banfield contra Defensa y Justicia, fue blanco de fuertes críticas en la Superliga Argentina. En su WhatsApp, el arquero colombiano tuvo un notable bajón anímico y publicó una imagen con un texto, en la que se despedía del club verde. Además de los goles, el portero es criticado por una oferta que tiene de irse a jugar a Toluca.

Luego de su llamado a la Selección Colombia por Carlos Queiroz, el guardameta cafetero no ha tenido buenos ánimos en su club. En la prensa de Argentina, además, se menciona que no son solo las críticas, si no que está pasando por un problema personal.



Luego recibir tres anotaciones contra Defensa y Justicia, y las críticas de los hinchas, el arquero salió devastado en su WhatsApp.



"Los que siempre tiraron la mala, les digo que lo lograron. Me doy por vencido. Simplemente gracias familia, amigos y compadres, de verdad que cuando no se puede hay que dar un paso al costado. Hoy y mañana todos van a empezar a hablar, empezando por mi llamada "casa". Llegó el momento de cambiar de aire, no es cobarde, solo que lo que no sirve, no puede estar con lo que sirve".

Las críticas vienen desde los hinchas, hasta de sus mismos compañeros. Nicolás Bertolo soltó una fuerte frase al final del partido, diciendo que "Si nos hacen goles tan fáciles, es difícil".

🎥🎙 Nicolas Bertolo: “Si te hacen goles tan fácil es difícil” #Banfield pic.twitter.com/MwuZCAJGLr — El Show de Banfield (@showdebanfield) 12 de marzo de 2019

​“Es un chico, estaba bajoneado, pero es algo que puede pasar. Hay que apoyarlo y hacer borrón y cuenta nueva”, dijo Alejandro Kohan, preparador físico del club, a 'Clarín'.



El colombiano no estará contra Godoy Cruz, pues entrenará con el club hasta el sábado y se unirá a la Selección Colombia.