Rayo estaría 'entre la espada y la pared' por futuro de colombiano

El portero colombiano Iván Arboleda, cedido por el Rayo a Newell's Old Boys, vive con incertidumbre estos días de junio, en los que aún no sabe si continuará en el equipo argentino hasta final de año o, por el contrario, el club vallecano decidirá su regreso ahora para iniciar la pretemporada el 8 de julio.

Arboleda, sin minutos con Iraola, se marchó en enero a Newell's Old Boys. En el equipo argentino ha disputado ocho partidos oficiales. Su cesión es hasta diciembre aunque el Rayo tiene una cláusula en el contrato para poder recuperarlo en junio si quisiera, algo que aún no está decidido.



"Es una opción que tenemos encima de la mesa. Tenemos que decidir si le repescamos en junio o que esté cedido hasta enero en Newell's Old Boys. Todavía no se ha tomado ninguna decisión en esa posición y valoramos qué es lo mejor para el equipo. Es un activo nuestro y es un jugador de nuestro club", dijo a EFE el director deportivo del Rayo, David Cobeño.



Con Arboleda cedido y la baja de Luca Zidane, que finaliza contrato y no ha renovado, el Rayo solo cuenta de momento para iniciar la pretemporada con Miguel Ángel Morro y el macedonio Stole Dimitrievski.



