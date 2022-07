Un colombiano más en la MLS: nuevo destino para Iván Angulo

Los colombianos en el exterior siguen dando de que hablar. Sin importar la liga, marcan la diferencia y llaman la atención de otros clubes. Este es el caso de Iván Angulo, jugador formado en Envigado que tuvo un paso por Brasil. Palmeiras y Cruzeiro lo recibieron, en esos procesos formativos donde los nacionales llegan.

No tuvo mucha regularidad en ambos clubes y ahora tendrá la opción de partir a Estados Unidos. Orlando City anunció al colombiano Iván Angulo, como su nuevo jugador, así lo anunciaron a través de las redes sociales del club “Orlando City adquirió al extremo d 23 años Iván Angulo a préstamos de la Sociedad Esportiva Palmerias de Brasil. Se une a los leones con un préstamo de 12 meses con la opción de extenderlo por seis meses adicionales”.



Además, está pendiente el trámite de su visa, para poder ingresar a Estados Unidos. Así definen al colombiano “Es un extremo talentoso y creativo que tiene experiencia internacional yendo a la Copa Mundial Sub 20 con Colombia y ha jugado en la primera división de Portugal” según declaraciones del vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol Luiz Muzzi.



El comunicado terminó con algo de su trayectoria “Ha sumado cuatro goles y cinco asistencias en 65 partidos en todas las competiciones, desde que comenzó su carrera profesional. El nativo de Tumaco fue titular en cinco partidos de Colombia en la Copa Mundial Sub 20 del 2019”.