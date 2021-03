¡Duván, titular! Atalanta visita al Inter: alineaciones confirmadas

📢 | FORMAZIONE Ecco gli 1⃣1⃣ titolari scelti da Antonio Conte per #InterAtalanta ! ⚫️🔵 #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/Ihg2N45XHF

👥 In campo così al "Meazza"!

🦾 Our #StartingXI to face Inter!#InterAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/z24GIjfKmc