¡Bombazo! Un grande de Italia estaría tras los goles de Santos Borré

Rafael Santos Borré, delantero de River Plate, se encuentra concentrado con la Selección Colombia para la Copa América la cual comenzará el próximo 13 de junio en territorio brasileño.

Sin embargo, el futuro del delantero barranquillero sigue siendo una incógnita tras estar a pocos días de finalizar su contrato con el cuadro millonario y aún no tener un destino definido.



Desde Brasil tentaron al delantero ex Deportivo Cali, pero se cree que la prioridad del cafetero es regresar a Europa, luego de un paso fugaz por España en donde vistió la camiseta del Atlético de Madrid, equipo dueño de la mitad de sus derechos, y Villarreal.



Así la situación, ha trascendido que desde Italia e Inglaterra pretenden quedarse con los servicios del máximo artillero de River en la era de Marcelo Gallardo. Lazio y Watford serían los interesados.



Ahora, según reveló Calciomercato, hay otro club de la Serie A que busca el fichaje del Santos Borré. Pues bien, se trata del Inter de Milan, reciente campeón del Calcio Italiano, cuyo objetivo sería contratar al colombiano después del 30 de junio cuando ya sea un jugador libre.



"El Inter no solo trabaja en el frente de salida, sino también en el frente de entrada como lo demuestran las reuniones de hoy -sobre todo con la comitiva de Emerson Royal- y la de hace un par de días con uno de los representantes de un delantero en boca de todos y quien, según la información recopilada exclusivamente por Calciomercato.it , es del agrado de la dirección del Inter: el colombiano Rafael Santos Borre", informó el medio.



Y añadió: "Con veinticinco años y segundo máximo goleador de la Libertadores 2020, Santos Borré representa una gran oportunidad de mercado porque su contrato expira a fin de mes y por lo tanto puede ser contratado sin costo. Podría ser diputado Lautaro, siempre si sale Sánchez, o quién sabe, cobra su herencia".



"El Inter todavía tiene que lidiar con una competición importante que incluye a otros clubes italianos como Roma, Lazio, Udinese y Watford,y varios extranjeros, franceses e ingleses sobre todo. El futuro de Santos Borre también podría decidirse durante la Copa América en la que se espera que sea el protagonista con la camiseta de los 'Cafeteros'", concluyó.

Así las cosas, Borré vuelve a estar en la mira de la Serie A y se esperan noticias sobre su futuro en los próximos días. Europa parece ser su destino.