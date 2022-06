Dávinson Sánchez podría fichar con grande de Italia: oferta a analizar

Mientras la prensa inglesa asegura que Dávinson Sánchez está en la lista de bajas del Tottenham para la temporada 2022/23, en Italia crecen los rumores sobre su posible llegada al Inter de Milan. Al menos, eso es lo que pretende la dirigencia del 'Nerazzurri', que ya fijó su mirada en el defensor Alessandro Bastoni, pedido especial del técnico Antonio Conte para reforzar la zaga de los 'Spurs'.

Según el medio italiano CalcioMercato, el Inter de Milan podría convertirse en el nuevo destino del central colombiano Dávinson Sánchez, en caso el club acepte la propuesta del Tottenham. Aseguran que el deseo de Conte es fichar a Bastoni, así que ofrecerán 30 millones de euros y la ficha de Dávinson, a cambio del defensor de 23 años.



"Los Spurs tienen en mente una nueva propuesta: la idea sería que ofreciera 30 millones de euros y la ficha de Davinson Sánchez, central colombiano. Una oferta que no parece agradar a la directiva del Inter que, dadas las necesidades de la empresa, solo quiere cobrar efectivo de alguna venta", mencionó el medio.



Por lo pronto, no se conoce cuál será el destino del colombiano de 26 años, quien tiene contrato con Tottenham hasta junio de 2024. Dávinson suma cinco temporadas en el fútbol inglés, después de aterrizar en la temporada 2017/18 tras su debut europeo con Ajax. Sin embargo, esta no es la única posibilidad que tendría el central de Selección Colombia; días antes vincularon su nombre al Napoli, también en la Serie A.