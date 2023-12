Rey muerto, rey puesto: Inter no cuenta con Cuadrado y sale al mercado

A rey muerto, rey puesto, dice el conocido dicho. Y es, palabras más, palabras menos, lo que está haciendo Inter de Milan con Juan Guillermo Cuadrado.

El propio técnico Simone Inzaghi, tras el partido contra Lecce (2-0), habló de un posible regreso hasta el mes de abril y por eso Giuseppe Marotta, CEO del equipo, le busca reemplazo.



“Ya estamos hablando con el club y Marotta ya está trabajando. Tenemos muchos partidos, de momento estamos bien, pero sabemos que no tendremos a Cuadrado hasta principios de abril y para nosotros es una ausencia pesada”, dijo el técnico.



En efecto a quien reemplazan es a un jugador con mucha experiencia, un ganador y un hombre que, en los pocos partidos que estuvo disponible, pudo hacer diferencia.



Por eso, según Marotta, la tarea es compleja: “estamos comprobando lo que el mercado puede ofrecer. Es un sitio que queremos llenar, la lesión ha creado un vacío y nuestro club no quiere dejar piedra sin remover... Hay incertidumbre sobre su recuperación, pero en el mercado de la reparación no siempre hay oportunidades que puedan darnos ventajas. Estamos siguiendo algunas situaciones, pero encontraremos la solución adecuada, lo que sí es claro es que no podemos hacer grandes inversiones, no. No queremos engañar a nadie, pero intentaremos solucionar los problemas”, dijo.



El colombiano fue operado el pasado 20 de diciembre en Filipinas y su recuperación ha iniciado casi de inmediato, Sin embargo, a sus 35 años de edad, no se pueden correr riesgos innecesarios. Su futuro, a niveles de clubes y en cuanto a su presencia en Selección Colombia, están en juego.