James con el pedido de siempre: ídolo griego espera más compromiso

James Rodríguez es, sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes de la liga de Grecia. Llegó en un nivel altísimo y ha deleitado a propios y a extraños con un excelente juego. Como si fuera poco, semana tras semana en la competencia deja en alto su nombre después de la revancha que le ha dado Europa. Cada vez son más los referentes del Olympiacos y futbolistas de la misma liga que han tenido que enfrentar al colombiano que lo elogian.



Su talento lo tienen pocos jugadores en Grecia y en su primera temporada, ha levantado intereses de oras ligas europeas como el Galatasaray turco. Sin embargo, en el Olympiacos esperan renovarlo a la espera de lo que diga James Rodríguez. En el juego contra el OFI, James disputó 86 minutos y dio una asistencia para Cedric Bakambu en la victoria 2-1.

Con mayor protagonismo en el área rival, James Rodríguez ha jugado por el centro del campo en busca de dar asistencias y de deleitar con su zurda mágica en los estadios de Grecia. Su remate es uno de los componentes que lo caracterizan y cada vez más, James logra dejar una sintonía impresionante con sus compañeros y aficionados.



Referentes del Olympiacos también lo elogian, por ejemplo, el exjugador y multicampeón con los rojiblancos, Ilias Savvidis quien le hizo un pedido, no sin antes, destacar su gran juego y elogiar su calidad, que lo ha hecho perfilarse como una de las figuras del cuadro helénico a estas alturas de la temporada. Un pedido que se ha reiterado en todos los equipos donde ha jugado James, en el Real Madrid, en el Bayern de Múnich, en Everton y Mónaco por donde ha pasado en Europa.

Ilias Savvidis destacó la sociedad que ha hecho James Rodríguez con Kostas Fortounis y Pep Biel, pero también le exigió al colombiano más sacrificio para ayudar en zonas defensivas, algo que ya le habían pedido en otros equipos. Estaba demorando esa exigencia para el cucuteño, "los ‘volantes 10′ ya no son lo viejo en el fútbol. En los viejos tiempos, los 10 tenían que hacer el juego y no tenían que correr. El diez actual debe 50% crear y amenazar y 50% debe ayudar al equipo defensivamente. Debe tener carreras y buen comportamiento defensivo. Con James Rodríguez puedes conformarte con un 30% de defensa debido a su calidad y su nombre, pero los otros deben correr y ayudar”, dijo Savvidis en entrevista con FOS.



Ilias Savvidis continuó, “creo que James, Biel y Fortunis encajan, siempre que estén dispuestos a correr y ayudar defensivamente al equipo. Olympiacos tiene una gran calidad en el mediocampo. Donde necesita mejorar es en defensa y cuando digo defensa no me refiero solo a los cuatro de atrás y al centrocampista defensivo. Me refiero a todo el equipo”.