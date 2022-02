Rodallega anda en racha goleadora y Bahía lo disfruta: ¡qué pepazo!

Hugo Rodallega no se detiene y este sábado encajó su sexto gol en el 2022 con la camiseta del Bahía de Brasil. Pese a su aporte en el marcador, su equipo no evitó la caída frente a Fortaleza en el estadio Castelão, en duelo correspondiente a la Copa do Noreste. El colombiano concretó después de una gran acción colectiva de su equipo, en la que participó previamente, ¡todo un golazo!

Transcurría el minuto 2 del segundo tiempo y su equipo ya perdía 2-0 después de los tantos de Silvio Romero (4') y Moises Vieira (30'), cuando 'Hugol' sacó un soberbio zurdazo que por poco rompe las piolas del arco defendido por Walef Araújo.



"Pecho a la brisa levanten la cabeza y sigan trabajando para mejorar todos juntos como equipo, aún queda mucho camino por recorrer", escribió en Twitter el goleador colombiano que sonó recientemente para reforzar a varios grandes del FPC.