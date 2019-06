Horas decisivas para James: solo faltan detalles entre Madrid y Napoli

Mientras James Rodríguez acapara elogios en la Copa América de Brasil y ya mira a los cuartos de final con la Selección Colombia, en Madrid y Nápoles se decide su futuro.

Según las últimas informaciones, faltan apenas unos detalles para que se oficialice su llegada al equipo de Carlo Ancelotti, quien lo pidió como su fichaje clave para la temporada 2019-2020.



Las negociaciones estarían avanzado en favor de los intereses del jugador, quien habría convencido a la directiva blanca, a través de su representante, para que cambie de opinión y no cierre la puerta a la opción del préstamo con opción de compra. Vale decir que en la oficina de Florentino Pérez la instrucción era no hablar con nadie que no llegara con una oferta de compra definitiva bajo el brazo.



De acuerdo con 'Tuttosport', la conversación va en un préstamo de un año por 5 millones de euros, con una opción de compra que rondaría los 30 o 35 millones, la cual sería obligatoria si el equipo napolitano logra el título de la temporada 2019/2020.



Sin embargo, Calciomercato asegura que hay un matiz: "falta el acuerdo final sobre la fórmula real de la operación, que debería ser un préstamo con el derecho de rescate que, de acuerdo con la voluntad del Madrid, se convertirá en una obligación enmascarada, en función de los resultados del futbolista".



Es decir, una versión habla de lograr el título so pena de tener que regresar a la disciplina del Madrid, la otra dice que la opción de compra es obligatoria y que está atada a una cantidad de logros fácilmente alcanzables para el colombiano.



Calciomercato dice que el avance en los demás puntos ya es un hecho: "no hay problemas desde el punto de vista de los derechos de imagen, ni del salario con un compromiso que rondará los 6,5 millones de euros".



Según la versión Gazzetta dello Sport, el presidente De Laurentiis hará el esfuerzo considerando que Ancelotti no pidió refuerzos a su llegada y aún así clasificó a Champions. Además, con la llegada de Sarri a Juventus, considera que es momento ideal para intentar destronar de una vez por todas a los de Turín, tras un par de intentos fallidos en las últimas temporadas.