Historia de superación de Sebastián Villa: 'Comía una sola vez al día'

Sebastián Villa volvió a tener minutos con Boca Juniors, a pesar de que cuando llegara Gustavo Alfaro, el DT dijera que él no se adaptaba a su nómina y estilo de juego. El exjugador de Tolima ha venido teniendo importantes partidos con el club xeneize, lo que ha hecho que el entrenador del club lo mantenga en el equipo.

En una entrevista con 'Olé', el futbolista colombiano se 'destapó' de su pasado, su niñez y la dura infancia que vivió en Antioquia. La historia de superación contaba aspectos como la comida que tenía, que era una vez al día y no tan saludable.



Sus inicios...



"Mis inicios como jugador fueron muy difíciles. No tenía plata para viajar a entrenar. Recuerdo que un día vendí un pedazo de chatarra y me dieron 8.000 pesos colombianos. Yo estaba feliz. Recién ahí pude ir a entrenarme para hacer las pruebas. Quedé seleccionado en Tolima y ahí arrancó mi carrera".



Lo más duro que vivió en su niñez...



"Hasta los diez años, comía nada más una vez al día. Algún pedazo de chicarrón, de arroz, de lentejas o de lo que hubiera. Lo más doloroso era ver a mi mamá y a mis hermanos sufrir. No me da pena contarlo. De hecho, estoy muy orgulloso de la familia que me tocó, y más aún de poder ayudarlos a salir adelante. Estamos siempre en contacto, hablamos a través de videollamada y cada vez que puedo, voy a visitarlos".



Regalos y agradecimientos...



"A mitad del año pasado, cuando llegué acá a Boca, le terminé de comprar la casa a mi mamá. También, por ejemplo, en la Navidad pasada, me fui a mi pueblo con regalos para los más chicos. Fue una experiencia muy gratificante. La felicidad de los niños no tiene precio. Van, vienen, te abrazan, te gritan, te cantan...".



Seguidor de Dios...



"Claro. Los domingos, en vez de descansar o estar haciendo otras cosas, si puedo, me voy a la iglesia. Ahí la gente me reconoce, me saluda, me brinda mucho cariño. Además tengo muy buena relación con el pastor, que es hincha de Boca... Y leo siempre la Biblia. De hecho, hasta la tengo descargada en mi celular, ja. Y hay una frase que la tengo muy presente, que me acompaña en todo momento, y que me ayuda mucho a seguir con vida: “Si el señor está conmigo, ¿quién contra mí?”.



*Entrevista de 'Olé'.