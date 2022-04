Hinchas del Atlético explotaron contra la dirigencia por Falcao

Día bastante movido para el Atlético de Madrid. Este martes 26 de abril, el cuadro colchonero cumplió 119 años de historia y por supuesto lo festejó por todo lo alto. Por lo menos así lo dejó ver en sus redes sociales.

Ahora bien, no todo fue felicidad. En medio de los festejos, un sector de la hinchada rojiblanca hizo tendencia el siguiente hashtag: ‘#UnaPlacaParaSuarez’. Esto debido a que, para muchos, el delantero uruguayo debería ser nombrado como uno de los mejores jugadores de la institución por su importancia en la consecución de su última liga española.



El problema radica en que la norma del Atlético dice explícitamente que para recibir dicho honor, el futbolista en cuestión debe haber jugado por lo menos 100 partidos. Suárez tiene 79 hasta ahora y por mucho llegará a los 84, teniendo en cuenta que se irá en el cierre de la vigente temporada.



Lo anterior sirvió para que otro sector de la hinchada pusiera sobre el escenario el caso Radamel Falcao García, gloria reciente que tampoco tiene su placa por no tener el centenar de encuentros.



Varios criticaron el hecho de que jugadores como Thibaut Courtois (hoy en la vereda de enfrente) o Vitolo (sin pena ni gloria) hagan parte del selecto listado y los goleadores sudamericanos no.



Acá algunos de los trinos:

#UnaPlacaParaSuarez Al igual que Falcao, Luis Suárez merece su placa en el Paseo de Leyendas.



¡¡Hazlo posible @Atleti ❗❕ pic.twitter.com/GRhiX53Ubm — Forza Atleti🔴⚪ (@ForzaAtletitw) April 26, 2022

Eso es, tenemos que montar otra buena con Falcao — GolDeJoão (@Gabri9ATM) April 26, 2022

Y ya que están que le den una a Falcao también — danivisus (@danivisus) April 26, 2022

Cantidad no es mejor que calidad, que coño hace Courtois con una placa, cuando gente como Falcao, Suárez y demás no.. — pablo (@pablo99atm) April 26, 2022

que gente como Suárez o Falcao no tengan placa por no haber jugado 100 partidos y personajes como Vitolo sí la tengan me parece una broma de mal gusto#UnaPlacaParaSuárez #UnaPlacaParaFalcao https://t.co/cdePAhzBPj — Arturo Fdez (@arturo_71) April 26, 2022