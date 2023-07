Hinchada de Boca Juniors pidió el regreso de Sebastián Villa

Sebastián Villa no juega en Boca Juniors luego de que hace unas semanas, la justicia argentina lo encontrara culpable de delitos de amenazas coactivas y lesiones leves en su caso de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.



Esto hizo que la sentencia al jugador fuera de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional, una pena que no se cumplirá.



De igual manera, Villa tiene una instancia para librarse de la condena o para que la misma quede en firme. Ante esto, Rafael Di Zeo, líder de la barra 12 de Boca Juniors y quien busca la presidencia del club, aseguró que el futbolista debería jugar con el equipo y que se le está quitando el derecho al trabajo al jugador.

“Villa tendría que jugar porque no está condenado. Hasta que no quede firme, no está condenado y todo juicio que le hace a Boca se lo va a ganar. El que tomó la decisión no sabe nada, tira el patrimonio a la basura...Villa tiene que jugar, le estás cortando la libertad de trabajo. Aparte de todo es el mejor jugador. No entiendo la decisión”, señaló el líder de esa barra en el programa Pintado de Azul y Oro.



Por su parte, Di Zeo habló de los otros futbolistas colombianos en el plantel Xeneize: Frank Fabra y Jorman Campuzano. Al lateral lo señaló de ‘displicente, pero jugadorazo’ mientras que al volante no le tiene mucha fe: “Vuelve como si viniera de Real Madrid y se fue hace poco porque no la veía. Por más que sea un buen pibe, pero buenos pibes vamos a comer asado”.