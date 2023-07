Cuñada de Neymar explota: 'lo tratan como Dios, aplauden sus cag...'

Por suerte la vida sentimental de Neymar Jr es una fuente inagotable de noticias porque, si fuera solo por lo deportivo, sus constantes lesiones y desencuentros en PSG ya serían 'periódico de ayer'.

El brasileño, en recuperación de un último problema físico que no le permitió cerrar en cancha la temporada, ha sorprendido con un mensaje de disculpas a su pareja, Bruna Biancardi, con quien espera una hija.



“Bru, hago esto por ustedes dos y por tu familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuanto fuiste expuesta, cuanto sufriste con todo esto y cuanto quieres estar a mi lado. Y yo a su lado. Me equivoqué. Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo al decir que me equivoco todos los días, dentro y fuera de la cancha”, dijo en su Instagram el pasado 21 de junio.



"Sé que los errores de mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad y junto a mi familia o amigos. Todo eso alcanzó a afectar a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñé tener a mi lado, la madre de mi hijo(a). Alcanzó a afectar a tu familia, que hoy es mi familia. Afectó nuestra intimidad en el momento tan especial que es la maternidad”, agregó, visiblemente arrepentido.

Evidentemente, parece que Neymar lleva una gran relación con la familia de su pareja pues en el matrimonio de su hermana, Bianca, fue gran protagonista:

Y al parecer los escándalos recientes por las presuntas infidelidades del futbolista, a quien al menos dos mujeres señalan de estar en contacto con él, realmente afectaron a su familia, concretamente a su cuñada Bianca, quien le dedicó duras palabras en una historia de Instagram.



"Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo. Además de estar rodeado de gente que lo trata como un Dios aplaudiendo sus cagadas. Los comentarios en la foto donde reconoce la traición demuestran eso. Muchos citan a Dios y versículos bíblicos", afirmó.



"Está bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace", agregó.



"¿De qué sirve pedir perdón a la familia en la fiesta de revelación y continuar actuando como un niño? Para quién cree que mi hermana está en esta relación por interés, dinero y fama, entiendan de una vez por todas: ella no está y no lo necesita. Nunca existió ningún tipo de contrato o acuerdo", finalizó, dejando en evidencia que efectivamente hubo infidelidades, las cuales negó que se hubieran pactado en un acuerdo similar a unas capitulaciones, como se rumoró recientemente en Brasil.