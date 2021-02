'Vengo a una Liga muchísimo más competitiva', Helibelton Palacios

El lateral colombiano Helibelton Palacios fue presentado oficialmente por Elche, en España, donde será compañero de Johan Mojica. El exjugador de Atlético Nacional presentó exámenes el fin de semana y este martes se sumó a la disciplina del equipo que dirige Jorge Almirón.

El defensa colombiano Helibelton Palacios aseguró durante su presentación como nuevo futbolista del Elche CF que su fichaje por el equipo ilicitano supone un gran reto y una gran oportunidad para su carrera deportiva.



El jugador de Santander de Quilichao se definió como “un guerrero más que llega a luchar por cumplir el objetivo” y se mostró agradecido al club de la primera división española y a sus compañeros por el recibimiento, además de agradecido al técnico, Jorge Almirón, con el que coincidió en Atlético Nacional.



El jugador colombiano dijo que ha llegado en una buena condición física a pesar de no competir desde diciembre, ya que ha seguido un trabajo específico con un técnico, por lo que no descartó su presencia en la convocatoria ante el Celta en el partido de liga del próximo viernes. “Vengo a aportar lo que me toque, ya sea un minuto o 90. Lo daré todo por apoyar al grupo. Quiero ser uno más de entre en esa competencia para buscar alcanzar el objetivo”, reiteró Helibelton Palacios.



El lateral colombiano aseguró ser un jugador “más maduro” desde su anterior experiencia en Europa en el Brujas Belga y se mostró dispuesto a jugar “en cualquier posición” en la que el entrenador le pida. “Vengo a una Liga muchísimo más competitiva que la colombiana. Pero pongo todo mi talento para el equipo y con la disposición de seguir creciendo”, sentenció.



El Elche, que ascendió esta temporada a primera división, ocupa actualmente la penúltima posición en la tabla, con 18 puntos producto de tres victorias, nueve empates y ocho derrotas.