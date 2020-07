'Es un genio, Bielsa está a la altura de Pelé, Maradona o Messi'

Luego de 16 años en la segunda división de Inglaterra, Leeds United, de la mano de Marcelo Bielsa, logró lo que en algún momento parecía inalcanzable: el ascenso.

El 'Loco', como se le llama particularmente a Bielsa, es el nombre que se tomó la portada de los diarios en una buena parte de Europa, pues su hazaña con el equipo blanco, le dio la vuelta al mundo, y seguramente dará de que hablar en la próxima temporada de la Premier League.

Con este panorama, el exfutbolista colombiano, Harold Lozano, quien fue dirigido en 1995-1996 por Bielsa, cuando militaba en el América de México, habló con Gol Caracol sobre su relación con el técnico argentino, revelando parte de las 'locuras' de Marcelo: “Llegué a México y ese día América jugaba un partido en el estadio Azteca. El ‘profe’ Marcelo Bielsa me hizo cambiar y me puso a correr en el estadio, que para que me sacara el viaje. Y bueno, mientras se jugaba, yo me la pase trotando. Esas eran sus ‘locuras’", precisó Lozano.

Asimismo, el exjugador que vistió los colores de la tricolor, afirmo que Bielsa está al nivel de grandes personalidades del deporte, señalando: “Es un genio. De esas personas que uno puede decir que están a la altura de los mejores del mundo. De Maradona, Pelé o Messi. Por eso es que a veces se le considera un incomprendido, pero una cosa es segura: todo lo que dice, por más complejo que sea, al final termina teniendo una finalidad clara”.

Lozano, también habló sobre su llegada al América de México, lugar en donde compartió con el estratega argentino: “Él me llevó porque le gustó lo que había hecho con América, especialmente cuando nos enfrentamos al Newell's que dirigió. De entrada, me sorprendió porque tenía todos los videos de mis partidos y no solo los míos, antes de cada encuentro me entregaba los del futbolista que debía marcar. Todavía tengo varios VHS que me hizo. Por eso digo que es el único técnico que conoce a cada uno de los jugadores del mundo”.



Finalmente, el exfutbolista del América de Cali, recordó una de las anécdotas que tiene con Bielsa, luego de que se encontraran años después, en un duelo Colombia - Argentina: "Fue en el partido de la Copa América de 1999 frente a Argentina (el de los tres penaltis de Martín Palermo) y antes del partido me dijo: ‘Señor Lozano, me sentaré a ver todo lo que le enseñé, espero no me decepcione’. Y pues yo pienso que no lo hice, porque terminamos ganando y fue a felicitarme", concluyó.