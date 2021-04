Opinión impopular: 'James no ha llenado la expectativa en la Premier'

Everton viene dos malos pasos en la Premier League, con empates frente a Burnley (1-1) y Brighton (0-0) y vienen Tottenham y Arsenal. Sin duda, malos antecedentes.

Pero mientras en Inglaterra llaman a la calma y piden no sacrificar a James sino darle socios que le ayuden a interpretar su juego, en Colombia las críticas a su rendimiento en su primera temporada en Inglaterra no terminan.



"James Rodríguez no ha llenado las expectativas en la Premier League para lo que es como Jugador, puede dar más y no lo ha hecho hasta ahora", dijo, con claridad, Hamilton Ricard en el programa Deporte sin tapujos.

Algo en su manera de ser o de trabajar le deja dudas al exfutbolista: "James Rodríguez peleó con el técnico en el Bayern, también con Zidane, hay cositas que no lo hacen ser tan Top como debiera ser".



Ricard, histórico del Deportivo Cali y con amplia experiencia en Selección Colombia, no termina de entender el fenómeno mediático que es el zurdo del Everton: "James Rodríguez cobra un tiro de esquina hace gol de cabeza Yerry Mina y dicen que fue una asistencia de James y que es la cedette del fútbol, te quieren vender otra imagen".



Everton y James tendrán este viernes una cita con Tottenham por la Premier, rival directo en la aspiración por llegar a zona de clasificación europea. Gran oportunidad para saber si Ricard tiene o no razones para cambiar de opinión.