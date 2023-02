Rafael Santos Borré y su gesto para Gustavo Puerta: 'Ahí estaré'

Gustavo Puerta es uno de los nuevos colombianos que llegó a Alemania en busca de una oportunidad desde temprano. Su edad y liderazgo son dos componentes que lo destacan para ganarse un puesto en cualquier equipo de Europa y su capitanía, remates de afuera del área y su excelente actuación con el combinado nacional en el Sudamericano Sub-20 le permitieron convertirse en nuevo jugador del Bayer Leverkusen aunque antes, estará en el Nuremberg.



Para nadie es sencillo quedarse con la posición en el fútbol europeo y Gustavo Puerta antes que nada tendrá que ganarse el reconocimiento para poder calar de la mejor manera en el fútbol alemán. El capitán de la Sub-20 ya completó más de una semana en entrenamientos en busca de ser una de las cartas en el Nuremberg.

Por su parte, Rafael Santos Borré que ya cumple su segunda temporada con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, le dejó grandes mensajes para Gustavo Puerta en busca de que se complemente de la mejor manera en Alemania. Para ello es esencial tener compañeros que lo puedan arropar y que puedan ayudar en la adaptación en una liga desconocida y donde espera consolidarse el exjugador del Bogotá FC. Santos Borré le tendió la mano desde que Puerta tocó el país teutón.



Y es que, el volante Gustavo Puerta está cumpliendo el sueño de jugar en Europa y el Bayer Leverkusen lo prestó al Nuremberg donde espera ganar confianza en Alemania. Rafael Santos Borré fue el primero en estar atento de Gustavo. El capitán de la Selección Colombia Sub-20 precisó en Blog Deportivo que su compatriota le brindó un bonito gesto con un mensaje para arroparlo.



En Blog Deportivo de Blu Radio, Gustavo Puerta mencionó que está listo para debutar y que espera hacerlo en la próxima fecha. Ha trabajado bien y busca ganar minutos en su debut en Alemania. Además, ya tiene un amigo como lo es Rafael Santos Borré y reveló que, "cuando llegué me escribió Rafael Santos Borré, me felicitó por el paso que di en mi carrera, y me dijo que lo que necesitará, él iba a estar ahí, que contara con él para cualquier cosa que necesitara. Cualquier cosa que necesite, voy a acudir a él".