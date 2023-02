Gustavo Puerta, rumbo a Alemania: ‘Es un sueño hecho realidad’

Gustavo Puerta fue una de las grandes sorpresas del Sudamericano Sub 20, donde comandó a Colombia en la mitad de la cancha. De menos a más llegó y el volante se hizo con un lugar y la cintila de capitán, destacándose en cada partido.

El desempeño durante el torneo permitió que Bayer Leverkusen lo viera y se la jugara para contratarlo. Antes de emprender su viaje a Alemania, el exjugador del Bogotá habló con Win Sports, acerca de su salida a la Bundesliga “Contento por viajar a Alemania, con las expectativas altas. Creo que estoy a minutos de cumplir un sueño que se hace realidad, he luchado por este sueño. Gracias a dios y el trabajo lo puedo lograr”.



“Fueron muchos profesores que me han ayudado, Jorge Zapata, Gustavo Victoria. Ahorita con Pachecho, Cardetti, si se me quedan por fuera algunos, fueron importantes para lograr lo que ahora soy” agregó sobre su proceso de formación y agradeciéndole a los entrenadores que lo guiaron.



Contó como fue el contacto con el cuadro alemán, que llevó a la decisión de partir a Europa “Fue algo lindo, después del partido con Brasil me doy cuenta del interés del Bayer por mí, fue uno de los momentos más fáciles de mi vida. Desde el principio que iniciamos las conversaciones les dije que quería quedarme con la selección y lograr el cupo al Mundial. Contento, feliz, por este paso tan grande. Quiero invitar a los jóvenes del torneo de la B a que trabajen, que los sueños si se cumplen”.



Finalmente, dio su balance acerca del torneo “Fue un torneo bueno, no solo para mí y para mis compañeros, cuerpo técnico. Fuimos de menos a más y cerramos el torneo de buena forma con victoria. Quedó el sabor amargo de no conseguir el título, nos vamos con la satisfacción de darla toda”.