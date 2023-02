Gustavo Puerta se le declaró a equipo del FPC: 'Un hincha más'

Gustavo Puerta, la gran figura de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20, viajó en la noche del lunes a Alemania para vincularse a su nuevo equipo. Aunque lo adquirió Bayer Lverkusen, el capitán de la tricolor jugará en FC Núremberg, de la segunda división en Alemania.



Este martes aprovechó las redes sociales para agradecerle al club que lo formó, Bogotá FC, y declararle su amor como un hincha más. Puerta, de 19 años, se destacó en el Torneo de Ascenso con el equipo capitalino y en pleno Sudamericano se finiquitó el negocio. Está feliz de cumplir su sueño en Europa.

"Desde que era un niño, mi mas grande sueño ha sido convertirme en futbolista profesional, cumplir todas mis metas y ayudar a mi familia. Al día de hoy puedo decir que he dado un paso enorme en la construcción de mis sueños y carrera profesional", declaró el volante.



Puerta mostró su profundo agradecimiento con el club capitalino por ayudarlo a cumplir su sueño: "Estoy completamente agradecido con el club que hizo parte de mi formación y me ayudó a llegar al fútbol profesional: Bogotá FC. Muchas Gracias a todas las personas que componen este grande equipo, compañeros, profesores, utileros etc.".



Finalmente, Puerta mencionó que "Sin importar donde esté siempre voy a estar agradecido con este gran club que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño y hacerlo realidad. Gracias por absolutamente todos los momentos vividos tanto buenos como malos, siempre tendrán un hincha más".



Cabe recordar que Puerta fue el jugador más destacado de Colombia en el Sudamericano Sub-20 y se reportó con golazos de media distancia. De sus cualidades ya hablan en Europa. El volante que comandó la clasificación tricolor al Mundial de Indonesia, terminó como uno de los jugadores con mejor calificación en el torneo juvenil.