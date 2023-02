¿Está listo? Gustavo Puerta puso fecha para su debut con Núremberg

Gustavo Puerta, la joya de la Selección Colombia que se destacó en el Sudamericano Sub-20 y que tras su buen nivel lo llevó a dejar el Bogotá F.C. para irse al fútbol alemán, ya tuvo sus primeros entrenamientos en su club Núremberg y luego de semanas de trabajo, ya ve de cerca su debut en la Bundesliga 2.

Igualmente, en su llegada a Núremberg Puerta tuvo que ver cómo el técnico Markus Weinzierl fue despedido por malos resultados, pero ante la llegada del director deportivo del club, Dieter Hecking, el colombiano vería de cerca su debut oficial en el fútbol alemán.



En una entrevista otorgada a Blu Radio, Gustavo Puerta habló de su preparación en Núremberg y cuándo podría debutar, dejando claro que está listo para jugar, por lo que lo podría hacer en la próxima jornada contra Sandhausen.



“Este viernes sale la convocatoria, yo creo he hecho las cosas bien. Fue una buena semana para mí, hice cosas muy interesantes y creo que podré estar el sábado. Me he acoplado de la mejor manera”, reconoció a dicho medio Gustavo Puerta.





De igual manera, el volante reconoció que le han preguntado en qué posición se siente más cómodo, además del estilo del fútbol alemán.



"Es un fútbol mucho más rápido, eso ya todo el mundo lo sabe, siempre te exigen jugar hacia adelante, siempre te corrigen los perfiles, como recibir y creo que es muy dinámico. Me han puesto como venía jugando en la selección como volante seis, me preguntaron y yo les dije que también me sentía cómodo como volante ocho”, finalizó Puerta.



Este sábado 25 de febrero, Núremberg recibirá a SV Sandhausen por la fecha 22 de la Bundesliga 2 y se espera que Puerta pueda estar para esa convocatoria, pues el equipo necesita ganar para seguir alejado de la zona del descenso.