‘El profe Lorenzo siempre está pendiente de mí’: Gustavo Puerta

El primer año completo de Gustavo Puerta ha sido de pura adaptación en el fútbol alemán, luego de haber estado primero en el Nuremberg, y ahora teniendo más protagonismo en el líder de la Bundesliga, Bayer Leverkusen, luego de que su técnico, el español Xabi Alonso, le esté dando más minutos en el primer equipo.

El volante de 20 años estuvo en entrevista con el programa el Vbar de Caracol Radio, y dejó claro sus intenciones de continuar en el Leverkusen, la confianza de Xabi Alonso hacia él, y la ilusión de vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores.

El objetivo de llegar a la Selección: “Uno siempre sueña con estar en la Selección, y más ahora que estoy en Europa. Lastimosamente no he tenido muchos minutos que es lo que te hace ir al equipo, pero estoy tranquilo y voy a seguir trabajando, cada día mejorando, y esperando cuando me llegue la oportunidad poder aprovecharla de la mejor manera. El Cuerpo Técnico está pendiente de mí, y me pregunta cada vez que termino un partido”.

🗣️"No he tenido minutos para ser convocado a selección, pero el profe está siempre pendiente de mí"



Gustavo Puerta, jugador del #Bayer Leverkusen, sobre su cercanía con el cuerpo técnico de la selección #Colombia.





Consejo de Xabi Alonso: “Él siempre me dice que juegue lo más fácil posible, siempre me dice que mantenga mucho la posición, que sale una opción de pase al compañero, siempre me corrige mucho y dice que siempre debo recibir el balón de manera perfilada. Eso es lo que más me enseña”.

👀El consejo de Xabi Alonso para Gustavo Puerta: "Haga la fácil"



El colombiano habló de su cercanía con el técnico español y lo que ha influido en su crecimiento futbolístico





Continuar en el Bayer Leverkusen: “Hasta ahora no hemos hablado nada, pero la intención es seguir acá en el equipo, ahora es complicado por muchas cosas porque hay compañeros que la están rompiendo, entonces voy a seguir luchando y trabajando cada día, y sobre todo tratar de ganarme un puesto. Pero si al final no lo logro, pues ya veremos”.

🗣️"La intención del club y mía es seguir acá en el Bayer. Si al final no se suman los minutos, ya veremos"



Gustavo Puerta, jugador del Bayer Leverkusen, en El Vbar Caracol sobre su participación en en el club alemán.





Puerta por el momento en el equipo alemán ha solo disputado 5 partidos en toda la temporada, entre Bundesliga, Copa de Alemania y Europa League, y solamente ha tenido 103 minutos.