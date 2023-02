Gustavo Cuéllar: la ilusión con el proceso de Néstor Lorenzo

Gustavo Cuéllar goza de un buen momento en Arabia Saudita. El volante colombiano está a las puertas de disputar la final del Mundial de Clubes con Al Hilal, contra el Real Madrid. Ha hecho parte de la tricolor, donde ha dejado buenas actuaciones.

En el partido contra Flamengo, se destacó en la mitad de la cancha, aportando con su juego. En entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio, se refirió a la Selección Colombia, siempre dispuesto ante un llamado de la tricolor.



Estas fueron las palabras hacia el entrenador “Néstor Lorenzo me tenía muy en cuenta, depende de mí, de mi rendimiento, de los partidos que me hagan seguimiento y ellos toman la decisión si me llevan o no”.



“Me pone feliz que me tenga en cuenta para comunicarme eso, independientemente soy un colombiano más, un hincha más y hago parte del proceso. Me sentiré orgulloso que la Selección Colombia vuelva al Mundial, pensar en grande, ganar una Copa América, porque el fútbol profesional colombiano tiene mucha calidad, no solo futbolística, sino humana” agregó.