Cuéllar en la mira de clubes de Brasil: una sanción estanca su salida

El Mundial de Clubes culminó para el Al Hilal y Gustavo Cuéllar fue uno de los grandes líderes del equipo de Arabia Saudita en busca de quedarse con un puesto privilegiado en el certamen mundialista. Sin embargo, y aunque eliminaron al Flamengo y tenían aspiraciones de quedar campeones, no se pudo contra un Real Madrid que se crece en dichas instancias. Así las cosas, fueron subcampeones con el colombiano como un fundamental jugador.



Al Hilal no se ha pronunciado para nada referenciando una posible salida de Gustavo Cuéllar y ni lo harán, pues sería difícil cubrir la posición de un jugador vital para las aspiraciones del equipo saudí que en cada partido, aparece Cuéllar como inicialista fijo. Pero, además de ese tema en la alineación, enfrentan una durísima sanción.

Gustavo Cuéllar, quien anteriormente ya había jugado en el Brasileirao con el Flamengo, es un nombre que gusta y mucho nuevamente para firmar con un equipo de Brasil. Ya empiezan a haber dos equipos que quieren contar con los servicios del barranquillero de 30 años de edad y por esta razón, Vasco Da Gama y el Inter de Porto Alegre preguntaron por el volante de marca colombiano.



Aunque todavía no se saben cifras posibles para firmar con Vasco Da Gama o Inter de Porto Alegre, el regreso de Gustavo Cuéllar a Brasil y a Sudamérica podría darse pronto, aunque el Al Hilal esperaría convencer a los dos clubes interesados en que la operación se culmine en junio por una sanción que tienen los saudíes y no pueden fichar en estos momentos. Con esa penalización, si el barranquillero abandona las filas del club, no tendrían cómo reemplazarlo con un fichaje, sino que les tocaría subir a un volante de las juveniles, algo que el subcampeón del mundo no quiere pensar.