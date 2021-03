¿Gustavo Cuellar llegará a Gremio? Habló el presidente del club 

El rumor sobre el regreso de Gustavo Cuellar al fútbol brasileño sigue dando de qué hablar. El volante, de 28 años, brilló en el balompié de este país con la camiseta del Flamengo y, según la prensa de Brasil, Gremio estaría interesado en quedarse con sus servicios para esta temporada.

Actualmente, el barranquillero milita en el Al Hilal, de Arabia Saudita, por lo que su posible traspaso al conjunto de Portoalegre no dejó de sorprender, teniendo en cuenta el costo que significaría la compra de sus derechos.



Justamente, para aclarar dudas, Romildo Bolzan, presidente de Gremio, habló con Globo Esporte y se refirió a la posibilidad de fichar al centrocampista, asegurando que conoce muy bien el trabajo en el medio campo del colombiano, pero que, en el momento, no hay un acercamiento.



"(Cuéllar) Lo voy a negar. Es un jugador que conocemos de su historia, es importante en Arabia, muy perfecto, genial, pero no tenemos la mínima dirección en ese sentido", precisó.



Así las cosas, la llegda de Cuellar a Gremio parece complicada, sin embargo, el colombiano es reconocido en Brasil por su labor y seguramente no le faltarán pretendientes.