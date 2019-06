Las confesiones de Cuéllar: Flamengo, Colombia y la Copa América

Gustavo Cuéllar fue uno de los 23 elegidos por Carlos Queiroz para defender la camiseta de la Selección Colombia en la Copa América. Esa convocatoria llegó justo en el mejor momento del volante barranquillero, pues es titular indiscutido en el Flamengo brasileño e incluso es ídolo de la afición rubro negra.



Justamente, ese cariño de los hinchas del ‘Fla’ son motivo de orgullo para el colombiano. “Siempre doy lo máximo en el campo para representar al Flamengo. Mi familia y yo estamos viviendo un buen momento y es algo que me llena de mucho orgullo. Es un sueño. Sentir el cariño de los hinchas no tiene precio, me hace sentir que estoy en el camino correcto”, dijo Cuéllar en una extensa conversación con ‘globoesporte’.



El barranquillero hizo gala de su papel de padre, pues tiene a Paolo y a Matheus. Esa es una motivación para rendir de gran manera en su club.



“Siempre entro a la cancha muy concentrado, atento a lo que me dice el entrenador. La concentración es fundamental. El pensamiento tiene que ser ese. Es mi punto fuerte. Además del trabajo del día a día, que ayuda a mantener el nivel. Siempre trato de dar lo mejor”, son las claves de Cuéllar, que siente que está en el mejor momento de su carrera.



El talentoso volante de primera línea confesó que en 2017, cuando jugaba muy poco en Flamengo, estuvo muy cerca de firmar con Atlético Nacional. Sin embargo, las directivas del equipo brasileño desistieron y luego llegó el colombiano Reinaldo Rueda, quien potenció al atlanticense.



“El entrenador que me dio la confianza fue Reinaldo Rueda. Él ya conocía mi calidad y me dio oportunidades cuando llegó al Flamengo. Por supuesto que he sabido aprovechar la oportunidad, pero Rueda me ayudó a recuperar la confianza”, apuntó.



Ahora, Gustavo Cuéllar se enfoca en la Selección Colombia y en la Copa América. “Es un sueño poder jugar y representar a mi país al lado de futbolistas que ya han ganado todo en el fútbol. Jugadores conocidos mundialmente. Espero hacer un buen papel con Colombia en ese sueño que es jugar un torneo oficial con Colombia”, apuntó el volante.



Y finalizó: “Ojalá Colombia juegue en Río de Janeiro y que el Maracaná esté lleno de flamenguistas”.