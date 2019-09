Justo para la Copa: colombiano en Argentina se lesionó los ligamentos

View this post on Instagram

PARTE MÉDICO El futbolista de la Institución, Guillermo Celis, presentó un esguince grave en el encuentro vs. Lanús. Hoy se le relizaron estudios complementarios en Grupo Santa Fe para confirmar el diagnóstico, los mismos arrojaron como resultado lesión en ligamento cruzado anterior e incompleta de ligamento lateral interno. Sanatorio Santa Fe. Club Atlético Colón.