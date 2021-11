¡Goleador nato! Borja entró, anotó, asistió y mantiene vivo a Gremio

Gremio de Porto Alegre sigue vivo en el Brasileirao 2021. Con Miguel Ángel Borja y Jaminton Campaz sobre el terreno de juego, el equipo de Vágner Mancini sacó un agónico empate a dos frente a uno de los líderes del campeonato, Flamengo.

Para este duelo, Campaz inició el once titular, mientras que Borja estuvo en el banco de suplentes. En dicho sentido, Gremio la pasó realmente mal en gran parte del encuentro.



Vitinho, la gran figura del ‘Fla’, abrió la cuenta al minuto 58 cuando recibió un balón sobre el segundo palo y con remate cruzado venció la resistencia del golero Gabriel Chapecó.



Y el mismo atacante amplió la diferencia al 74' con una acción bastante similar. Kenedy aprovechó un grosero error en salida de la defensa loca y asistió a Vitinho que nuevamente definió al segundo palo del arquero. Todo parecía perdido para un Gremio que lucha a muerte en las últimas jornadas del torneo local para no descender.

Pero Miguel Ángel Borja guió la resurrección. Un minuto después del tanto de Flamengo, Ferreria encaró dentro del área por izquierda y mandó un centro a ras que el delantero cordobés mandó a guardar.



Al 82' llegó el júbilo total en el Arena do Grêmio. Borja recibió al borde del área, aguantó la marca y le devolvió favores a Ferreira. El delantero de 23 años recibió dentro del área, recortó hacia dentro para eludir a su marcador y la puso en el ángulo. Sensacional tanto para el 2-2 final.



Con lo anterior, Gremio sumó un punto y llegó a 36 en 34 duelos. Se mantiene en zona de descenso, pero sigue a cuatro unidades de la salvación con cuatro encuentros por disputar.



Vea acá los dos tanto del ‘Tricolor Gaúcho’:

Miguel Borja diminui o placar na Arena: Grêmio 1x2 Flamengo pic.twitter.com/4zbZqEVuuP — Goleada Info (@goleada_info) November 24, 2021