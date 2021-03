A Gustavo Cuéllar no lo olvidan en Brasil: Gremio lo quiere fichar

Gustavo Cuéllar juega desde el 2019 en el Al Hilal, de Arabia Saudita, equipo al que llegó por una buena cifra económica gracias a que llamó la atención lo hecho en el Flamengo de Brasil en ese momento.



Y dejó tan buena imagen en el equipo de Rio de Janeiro, que en Brasil quieren de vuelta a Cuéllar. Es así que el Gremio de Porto Alegre pretende los servicios del volante colombiano, según indicó ‘Globo Esporte’.



Sin embargo, la negociación con el club árabe no sería fácil, pues Cuéllar tiene un buen contrato. “Fuentes cercanas a Cuéllar informaron que el mediocampista gana alrededor de US $ 2,5 millones al año del club árabe. A partir de julio de 2022, el monto total aumenta a $ 2.8 millones. Valores que en Gremio considera altos”, aseguró el medio brasileño.



Cuéllar no ve con malos ojos volver a Brasil, aunque tenga contrato hasta junio de 2023 con Al Hilal. Con solo 28 años, y la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, sería una motivación estar más cerca del radar del entrenador de la Tricolor.