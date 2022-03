Jorman Campuzano no descansa: así se quiere ganar un puesto en Boca

Jorman Campuzano es el único de los tres colombianos de Boca Juniors que no ha podido consolidarse en el once titular del entrenador Sebastián Battaglia. Sin embargo, el volante no baja los brazos y trata de aprovechar la mínima oportunidad para hacerse notar.

Mientras Fran Fabra y Sebastián Villa son indiscutidos en el xeneize, la temporada de Campuzano ha sido buena también, pero con 5 titularidades y 2 suplencias en los 7 partidos en los que ha tenido minutos.



Este sábado, Boca Juniors enfrentó a Almagro en partido amistoso, disputado en el predio de Boca. El xeneize ganó 3-1 y uno de los goles fue de Campuzano: una anotación aplaudida y bien calificada, así como la actuación del volante cafetero.