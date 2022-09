Alegría de Falcao desnuda crisis en renovación del ataque colombiano

Radamel Falcao García volvió a anotar gol con Rayo Vallecano, luego de nueve partidos con sequía en LaLiga Santander de España. Este sábado, el ‘Tigre’ le marcó a Athletic Club de Bilbao, aunque su equipo perdió 3-2 en partido de la sexta fecha.



El gol de Falcao llega justo un par de días después de la convocatoria a la Selección Colombia por parte del entrenador Néstor Lorenzo. Un llamado para que haga parte de un nuevo proceso y ayude con su experiencia a la adaptación de los futbolistas que apenas están llegando al combinado nacional, con apenas algunos minutos o siendo citados por primera vez.



Aunque algunos criticaron el llamado de Falcao a la Tricolor, lo cierto y preocupante es que a Falcao todavía no le dan la talla en la Selección. Los demás delanteros que han estado en los últimos años, no han podido despegar y apropiarse del puesto de centro delantero de Colombia.



Y aunque el gol con Rayo es apenas el primero de la temporada, el rendimiento de los demás atacantes colombianos en el exterior es tan pobre como el de Falcao.



El presente de los principales delanteros de Colombia es preocupante: Duván Zapata y Luis Fernando Muriel han jugado poco en Atalanta (Duván está lesionado), y no han anotado; Rafael Santos Borré es suplente en Frankfurt; Miguel Borja ha anotado 4 goles en 11 partidos, y no es titular fijo de River Plate; mientras que Alfredo Morelos es criticado en Rangers.



Así, el gol de Falcao es un oasis en medio del desierto.



¿Por qué Falcao sigue siendo llamado a Selección Colombia?



Radamel es el máximo goleador de la historia de la Selección, con 35 goles. Y esta nota no pretende vivir del pasado, pero sí resaltar que a sus 36 años, el ‘Tigre’ no tiene competencia clara y expresa.



Esta cifra sorprende: Miguel Borja (8), Luis Fernando Muriel (8), Duván Zapata (4), Roger Martínez (3), Alfredo Morelos (1) y Rafael Santos Borré (1), suman 25 goles en la Selección… ¡lejísimos de Falcao!



Incluso si se sumaran las 8 anotaciones que lleva Luis Díaz (no es atacante de área) en la Selección, apenas se llegarían a 33 goles, dos menos que los de Falcao.



Parece que en la Selección no hay un goleador constante aparte de Radamel. La misión de Lorenzo será precisamente encontrar un artillero en su proceso.