DT del Atalanta incómodo por tema Duván: 'Esto me molesta muchísimo'

Atalanta de Bérgamo recibió al Spezia en un juego válido por la Coppa Italia. Con categoría, superaron a su rival con un marcador de 52 y con el protagonismo de Duván Zapata y también de Luis Fernando Muriel, este último que ingresó en el último tramo y le bastó para dar una asistencia para Rasmus Hojlund, quien le ha ganado últimamente la posición a Duván.



A su vez, Ademola Lookman quien también ha dejado afuera a Luis Fernando Muriel se reportó con un doblete en la primera parte. Duván Zapata regresó de la lesión y le está poniendo la tarea difícil a Gian Piero Gasperini con dos asistencias. El delantero caleño disputó 63 minutos en el terreno de juego y fue vital para conseguir una importante victoria y clasificación a la siguiente ronda de la Coppa Italia.

Duván Zapata ha mejorado su panorama con el Atalanta de Bérgamo. Aunque no la ha pasado muy bien por las lesiones, poco a poco viene superando sus lesiones y ha estado involucrado en el ataque reportándose con asistencias en la Serie A y también ahora en la Coppa Italia en dos goleadas enormes del club italiano. Pero, los rumores que tocan las puertas del cuadro dirigido por Gian Piero Gasperini llegan y dejan asombrados al estratega que no puede creer que se hable tanto de la posible salida del delantero colombiano en este mercado de fichajes.



Lo último que se manejó hace unos días fue el interés del Everton de la Premier League por contar con los servicios de Duván Zapata. Una información sorpresiva y ante los rumores, Gian Piero Gasperini en la rueda de prensa referenció la situación del delantero vallecaucano con el club italiano. Señaló que no ha sido para nada fácil manejar el tema dentro de la institución en medio de la temporada.

Gian Piero Gasperini se notó contento con el paso a los cuartos de final de la Coppa Italia tras la goleada al Spezia. Sin embargo, demostró su tristeza con todo lo que se está hablando de Duván Zapata, "esto me molesta mucho. Ahora Hojlund lo ha hecho bien y entonces nos descargamos con Zapata, es una mala cosa. No sé, el mercado de fichajes de enero está plano como una suela. La otra noche fui a abrazarlo porque estaba triste, Zapata ha hecho mucho por este equipo”.



Ya son 80 goles los que ha anotado Duván Zapata con la 'Dea', y aunque no pasa por una racha positiva goleadora, sí ha acrecentado sus asistencias en el club. Pero, lo que nunca ha podido superar son las lesiones y las molestias musculares. De hecho, Gian Piero Gasperini demostró preocupación, “Duván puede tener una torcedura, no sé si lo recuperaremos para el domingo”. Everton puja fuerte y ya puso condiciones, además, el Newcastle United también ha seguido los pasos del ex Napoli.