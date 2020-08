Gerrard le renueva respaldo a Morelos en Rangers: 'Tiene mi voto'

Alfredo Morelos es de esos genios, difíciles de llevar, complejos en su personalidad, explosivos pero siempre definitivos. Así lo entiende su entrenador en Rangers, Steven Gerrard, y con paciencia ha logrado sacar lo mejor de él en beneficio de Rangers.

Y no ha sido siempre una tarea sencilla. En la última rueda de prensa, tras la eliminación de la Europa League, lo criticó abiertamente y se preguntó dónde tenía en la cabeza, pues quedaba claro que no era en el club escocés.



Sin embargo, este domingo, tras la victoria 3-0 contra St Mirres, en la Liga de Escocia, en la que el colombiano marcó doblete, simplemente le renovó su voto de confianza.



"Hablamos con el grupo después de enfrentar al Bayer Leverkusen y cómo el rendimiento general tenía que ser mejor. También tuve una charla privada con Alfredo sobre su propia actuación. Reconoció el hecho de que podría haber estado mejor en aquel partido", dijo el DT.



"Él no fue el único. Creo que como grupo podríamos haber estado mejor el jueves. Sin embargo, ciertamente él mostró una gran acción hoy. Desde el pitazo inicial hasta el final, fue una actuación de Morelos realmente sólida. Merecía el premio al hombre del partido. Definitivamente, tiene mi voto. Su partido completo fue bueno. Pienso que su tarea fue sólida. Cuando tienes ese talento y abordas el juego de la manera correcta, tus números van a llegar", añadió.



Gerrard no ocultó que la barrera del idioma sigue siendo una limitación con Morelos, pero ha encontrado la manera de llevarlo bien: "No tiene los mismos niveles de comunicación que el resto de los chicos, todavía está aprendiendo inglés, pero él sabe y comprende. Usamos diferentes formas para comunicarnos y podemos mostrarle clips en video".