‘Morelos tiene un valor muy alto para nosotros’: Steven Gerrard

Tras la victoria en la Copa de Escocia, donde Alfredo Morelos fue la figura de Rangers, al anotar 4 de los 5 goles con los que su equipo venció a Kilmarnock, Steven Gerrard se refirió a la actuación del colombiano y a lo importante que es su presencia en el equipo, teniendo en cuenta los rumores de una posible salida del atacante al final de la temporada.



Morelos, quien firmó un contrato por cuatro años a mediados del año pasado, ha recibido diferentes ofertas, aunque desde el club aseguran que varias de ellas son irrisorias. Gerrard se refirió a este tema: “Para nosotros un jugador como Alfredo es un jugador que vale mucho, por eso es que nos da risa escuchar algunas ofertas o los rumores que nos llegan”.



Y aunque el colombiano es comparado con Diego Costa o Luis Suárez, el exjugador inglés no comparte esto: “No creo que sea justo comparar a Alfredo con Suárez o Costa. Él es Alfredo Morelo y merece crédito por lo que hace. Todavía es un chico que está disfrutando el fútbol, se ha hecho querer por los hinchas y nosotros estamos para ayudarlo y llevarlo por el buen camino, por eso queremos que se quede aquí y sea exitoso”.



Posteriormente, Gerrard se refirió a la llegada de Jermain Defoe al club escocés: “Jermain puede ser un gran modelo a seguir para Alfredo. Él (Morelos) sólo tiene 22 años y hace poco se convirtió en jugador de Selección, por lo que Jermain puede ser muy útil para su formación”.



Tras la conferencia de Gerrard, Defoe también se refirió al goleador colombiano: “Tiene un gran potencial y mucha calidad, siempre tiene hambre de gol y eso es algo con lo que se nace, no algo que se entrena. De joven, en West Ham, yo también tuve grandes mentores, así que ahora espero poder hacer lo mismo, me faltan algunas clases de español, pero algunas veces nos entendemos sin necesidad de hablar”.