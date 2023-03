¿Lesionado? Duván Zapata vive en Atalanta una situación ‘delicada’

Duván Zapata no ha tenido su mejor temporada en la Serie A de Italia tras sus constantes lesiones que lo han alejado de las canchas y siempre que se da su regreso, a los pocos días vuelve a recaer en sus molestias físicas.

Con respecto a la difícil situación que vive Duván Zapata, el técnico de Atalanta Gian Piero Gasperini, confirmó en conferencia de prensa que el ‘Toro’ no entrenó con normalidad el pasado miércoles, por lo que es duda para el siguiente juego contra Empoli.



“Ayer Duván no entrenó, hoy lo intentaremos, su situación siempre es delicada, estamos al límite. Esperemos que esté en condiciones para tenerlo... Si se convoca a Duván, estará completamente disponible, cuando convoco a alguien es porque planeo usarlo. Luego si desde el primer minuto o en curso, ya veremos, depende del tipo de disponibilidad”, dijo Gasperini.



De igual manera, el técnico informó que las constantes lesiones podrían hacer que la mente de Duván Zapata no se encuentre en la mejor manera y eso le puede hacer sentir que cualquier sensación pueda terminar en una lesión. Esperará evolución.



“Duván Zapata viene de un periodo de lesiones bastante continuas, lo que quizás también le crea algunas sensaciones, me parece bastante normal. No tiene una lesión, son sus percepciones las que trataremos de evaluar. Si lo veo convencido, bien”, finalizó el técnico Gasperini.



En la actual temporada Duván Zapata ha disputado un total de 18 entre Serie A y Copa italiana, competencias en las que apenas se ha reportado con un gol anotando un gol, producto de las constantes lesiones que le han impedido tener regularidad.