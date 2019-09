¿Qué le espera a Falcao? Así es el clásico intercontinetal en Truquía

El primer clásico entre Galatasaray y Fenerbache que vivirá Radamel Falcao muestra a dos equipos parejos, con tan solo dos puntos de diferencia y con una rivalidad eterna. Este partido, que es conocido como el clásico intercontinental, siempre se vive lleno de pasión desbordante ofrece datos históricos muy particulares.

Alrededor del mundo, muchos se atreven a comparar el cruce entre estos equipos con partidos de la talla de Rives vs. Boca, Real Madrid vs. Barcelona o Celtic vs. Rangers, debido a la desbordante pasión con la que se vive. El Tigre podrá vivir su primer clásico este sábado a las 12:00 p.m., un juego con una historia muy rica y que divide, literalmente en dos a Estambúl.



Europa vs. Asia: El clásico Intercontinental

Estambul es una ciudad con una particularidad única, al formar parte de dos continentes, gracias a la división del estrecho de Bósboro, situación que crea un choque de culturas muy fuerte, en el que Galatasaray se encuentra del lado de Europa y Fenerbache se ubica en la parte asiática. La distancia entre los estadios es 17.5 km.

Existe una distancia de 17.5 km entre los estadios de ambos equipos. Foto: Google maps

Pasión sin control: la violencia es protagonista



La manera apasionada de afrontar la vida, característica del pueblo turco, se ve reflejada en la pasión por sus equipo de fútbol y en muchos casos ha terminado en hechos violentos. Desde el año 2000, las autoridades de Estambul no permiten hinchada vistante en los partidos que enfrentan a Galatasaray y Fenerbache.



"Es la guerra"; así define el clásico intercontinental Yakup Altinisik, de 37 años, miembro del principal grupo de hinchas del Galatasaray, los UltrAslan.



La polémica de las banderas: máxima tensión



En el año 1996, se disputó la final de la copa de Turquía en el estadio de Fenerbache, enfrentado a este equipo contra Galatasaray. El partido tuvo que ir a tiempo extra, y faltando tan solo seis minutos para el final, el visitante anotó el gol de la victoria, silenciando todo el estadio.



Durante la celebración de Galatasaray las graderías permanecieron en silencio, hasta que el técnico de los leones decidió sacar una bandera de su equipo y correr hasta la mitad del campo para clavarla en el césped y simbolizar la conquista obtenida. Tras este insólito gesto, los aficionados de Fenerbache estallaron en furia.

Historial: dominio del lado asiático



Estos dos equipos se han enfrentado un total de 389 veces, dejando un saldo de 146 victorias para Fenerbache, 123 victorias para Galatasaray y 120 empates.

Falcao afrontará uno de los partidos con más historia a nivel mundial, con dos aficiones que no conciben perder con su rival y donde la pasión desbordante es la protagonista. Sin duda alguna, un reto a la medida del goleador de la Selección Colombia.