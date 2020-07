Prensa turca insiste: millonaria oferta a Falcao para salir de Turquía

Él dice que no se va, pero no significa que, llegado el momento, Galatasaray no le abra la puerta.

Así estaría, según la prensa de Turquía, la situación del colombiano en Galatasaray, que ha confirmado este martes la baja por el resto de la temporada, por culpa de la lesión sufrida el pasado 21 de junio.



La afición ha pasado de la euforia de la llegada a preocupación de ver que, siendo el jugador más caro de la plantilla, solo ha podido jugar 16 de los 32 partidos del año, no ha podido ayudar ya a la defensa del título y tampoco dará una mano para la muy difícil meta de estar en puestos europeos.



Por eso, según el diario Sporx, en galatasaray se plantean seriamente la opción de dejarlo ir. ¿A dónde? A un destino que sonó en el pasado: Inter Miami, el equipo de David Beckham.



Dice el medio turco que habría una oferta sobre la mesa de 6 millones de euros por temporada, más de lo que percibe en Galatasaray.



¿Qué debe pasar? Que los clubes se pongan de acuerdo, pues el jugador todavía tiene 3 años de contrato. Además, Falcao no estaría interesado en llegar todavía a la MLS, pues su plan era seguir en Europa al menos hasta 2022, contemplando la posibilidad de llegar a una Selección Colombia y al Mundial de Qatar. Pero los problemas físicos que lo han aquejado podrían cambiar su panorama y las prioridades de un club turco que invirtió mucho en él, pero siente que no ha tenido los resultados deseados.