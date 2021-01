¿Falcao se despidió de Galatasaray? Prensa turca da pistas del futuro

No parece haber un camino distinto para Falcao y Galatasaray que el divorcio. Al menos eso es lo que asegura la prensa en Turquía, que en un año y medio pasó del amor incondicional por 'El Tigre' a considerarlo persona no grata.

Los rumores sobre la salida del colombiano son pan de cada día. Recientemente se reveló que el técnico Fatih Terim no aconsejó su fichaje y que desde siempre tuvo reservas con un jugador tan costoso y tan propenso a las lesiones, todo lo cual confirmaría con el paso del tiempo.



Y ahora las versiones apuntan a que en efecto las partes ya entendieron que no hay otra salida que la separación, la cual podría ser tan difícil como los meses del jugador apartado de las canchas y lejos de cumplir sus propias expectativas y las del club.



El diario Sporx asegura que hubo una reunión de un grupo de directivos en la que se expuso el escenario de terminar el contrato por la vía del acuerdo, ante lo cual el delantero habría reaccionado de una manera inesperada: estaría dispuesto a irse pero no a renunciar al año y medio de contrato que le queda.



"(Falcao) le comunicó a la gerencia que aceptaría dejar el equipo solo si le pagan todas las cuentas por cobrar que están pendientes”, una situación que dejaría a Galatasaray "atado de pies y manos al jugador".



Significa que Falcao se va, si es su único camino, pero reclamaría cerca de 7,5 millones de euros, una cantidad que ni está disponible en este momento ni se destinaría a él, considerando que se debe buscar un reemplazo a su altura y que son días críticos para las finanzas del club.



A esta versión se suma la del diario AS, que afirmó: "la dirección del Galatasaray informó a Falcao la intención de rescindir su contrato, pero no se ha llegado a una solución por lo que el colombiano demanda todo su salario hasta la final de la temporada".



El futuro se anticipa complejo para el jugador, consciente que el mercado está muy difícil a causa de la pandemia y que, ya cerca de los 35 años (cumple en febrero) y tan afectado por las lesiones, no es un fichaje precisamente atractivo. La situación se complica considerando que es un año de eliminatorias y Copa América y que necesita rodaje si quiere pensar en el Mundial de Qatar 2022.