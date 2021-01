Al cabo que ni quería: revelan que DT de Galatasaray no pidió a Falcao

Por si le faltaran dificultades a Falcao García en Turquía, ante una nueva recaída de su lesión, ahora los críticos hacen leña del árbol caído mencionando que su fichaje no tuvo nunca apoyo total en Galatasaray.

El turno ahora fue para el periodista Bilal Mese, quien reveló en su columna del diario Milliyet, que el directo técnico Fatih Terim nunca aprobó su fichaje.



"Falcao, que llegó a Galatasaray con grandes esperanzas y grandes presupuestos, no ha cumplido con las expectativas. El hombre tiene un desgarro muscular y sangra, su lesión se ha vuelto crónica, todo el mundo es consciente de ello. Conozco bien a Fatih Terim y se opuso firmemente a la llegada de Falcao. Por un lado, las cifras astronómicas, por otro, el tema de las lesiones", aseguró el periodista.



Según el periodista, desde el primer momento el DT supo de la inconveniencia de un fichaje tan costoso, pero no dijo nada para no perjudicar una posible operación de salida del jugador.



"El equipo de Fatih Terim elige las palabras con pinzas para no dañar a la institución. De hecho, en muchas conferencias de prensa, Terim dio mensajes sutiles sobre Falcao entre líneas porque estaban en juego los intereses de la institución y así reduciría el valor de Falcao, reduciría la motivación para jugar y eliminaría las posibilidades de comercializar a este jugador con otros equipos"; complementó.



Falcao suma su quinta lesión en Galatasaray, otra vez sin fecha probable de regreso, y la paciencia en Turquía parece haber llegado a su fin.



Ahora el tema es dónde ubicarlo, con el antecedente de sus lesiones y en plena crisis económica por la pandemia. Es costoso, no es tan joven y parece, a primera vista, un lujo para cualquier equipo. Su tema personal pendiente es esta situación justo en un año de Copa América, de Eliminatorias y de un Mundial de Qatar para el que falta mucho, mucho tiempo, si es que toca pasarlo lejos de la alta competencia.