Padece Selección Colombia para amistosos: se lesionó un jugador clave

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo tuvo una doble fecha de Eliminatorias en el mes de noviembre, luego de vencer a Brasil y Paraguay que los deja invictos, pero también con serias aspiraciones de ir de manera directa al Mundial 2026.





Sin embargo, uno de los problemas que ha vivido Néstor Lorenzo ha sido las constantes lesiones de sus jugadores, más que todo en la zona defensiva, que ha sufrido cambios por bajas.



Más allá de que Colombia no jugará por Eliminatorias sino hasta 2024, el 10 y 16 de diciembre el seleccionado tiene programado dos partidos amistosos en Estados Unidos contra México y Venezuela, pero ya se conoció el primer jugador que no podrá estar.



Pues bien, el defensor del Galatasaray, Davinson Sánchez se lesionó en el juego contra Alanyaspor, pues tuvo que salir a los 79 minutos, pero no se conocía la gravedad de la lesión. Sin embargo, el equipo turco confirmó que sufrió una distensión de segundo grado en el grupo muscular trasero superior izquierdo y se perderá varios juegos del mes de diciembre.



“Como resultado de la resonancia magnética realizada en nuestro hospital patrocinador, Medicana, a Davinson Sánchez, quien se lesionó en el partido contra Alanyaspor, se detectó una distensión de segundo grado en el grupo muscular trasero superior izquierdo y se inició el tratamiento del jugador”, mencionó Galatasaray.





De esta manera, Davinson Sánchez no podrá ser tenido en cuenta por Lorenzo para esa convocatoria y Galatasaray no podrá usarlo en duelos contra Manchester United, Pendikspor, Adana Demirspor, Copenhague y Sivasspor.